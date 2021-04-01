Конкурсная комиссия начала повторный отбор нового кандидата в члены НКРЭКУ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила повторный конкурс по отбору нового члена регулятора.

Соответствующее решение Комиссия во главе с нардепом Алексеем Рябчиным приняла 31 марта, передает отраслевое издание ExPro.

"Объявляется проведение конкурса на занятие 1 должности члена НКРЭКУ. Лица желающие принять участие в конкурсе подают документы, определенные соответствующим порядком... с 1 апреля по 17 мая включительно", – объявила секретарь комиссии Светлана Голикова.

За объявление нового конкурса проголосовало 3 из 4 членов конкурсной комиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров протокольным решением от 28 октября 2020 года отказался назначить члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ) из двух предложенных Конкурсной комиссией кандидатур.

12 октября Конкурсная комиссия по отбору членов НКРЭКУрекомендовала на должность члена комиссии экс-главу НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского.

Согласно закону о НКРЭКУ, комиссия подает на рассмотрение правительства две кандидатуры на одну должность из участников конкурса, получивших самый высокий рейтинг и прошедших спецпроверку в соответствии с законодательством о коррупции и очищении власти. После этого Кабин должен выбрать одного кандидата и назначить его членом НКРЭКУ. Новый член НКРЭКУ должен занять место в составе регулятора Елены Антоновой, к которой была применена ротация с 1 июля.