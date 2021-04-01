Дефицит госбюджета в 2020 году оказался на 81 миллиард меньше плана, – Минфин

Фактический дефицит государственного бюджета 2020 года составил 217,6 млрд грн или 5,2% ВВП при запланированном показателе в 7,5% ВВП, что на 81 млрд грн меньше плана.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что благодаря работе Минфина с инвесторами на внутреннем рынке в 2020 году удалось привлечь на финансирование бюджета 382,3 млрд грн через размещение ОВГЗ. При этом, средневзвешенная процентная ставка по размещенным ОВГЗ составляла 7,8% годовых и снизилась на 5,2 п.п. против 2019 года.

Также сообщается, что несмотря на вызовы, которые возникли из-за пандемии коронавируса, от международных финансовых организаций и стран-партнеров поступило 98,9 млрд грн против 1,1 млрд грн в 2019 году.

Как сообщалось, по данным отчета Минфина, в 2020 году в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов, что на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра основного финансового документа. Бюджетные расходы в прошлом году достигли почти 1,29 трлн грн. Дефицит госбюджета составил 218 млрд грн или около 5,3% ВВП .