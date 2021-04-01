Austrian Airlines c 17 мая откроет рейсы из Вены в Запорожье

Авиакомпания Austrian Airlines официально объявила об открытии новых рейсов Вена-Запорожье, которые стартуют с 17 мая. Новый маршрут заменит в сети австрийского авиаперевозчика линию Вена-Днепр.

Austrian Airlines, которая входит в Lufthansa Group, будет летать в Запорожье впервые. Рейсы Вена-Запорожье запланированы с частотой три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, передает avianews.com.

Вылеты из Вены будут выполняться в 10:35 с прилетом в Запорожье в 13:45. Вылеты из Запорожья запланированы на 14:30 с прилетом в Вену в 15:50.

На новой линии Austrian Airlines будет использовать региональные реактивные самолеты Embraer 195, которые могут перевозить 120 пассажиров.

Авиабилеты на июнь продаются по цене $370 в обе стороны с учетом перевозки багажа.

Austrian Airlines летала из Вены в Днепр до введения карантинных ограничений в 2020 году. Авиакомпания решила не возобновлять полеты в этот украинский город, поскольку он расположен в 100 км от аэропорта Запорожье, куда можно добраться за 1,5-2 часа.

С учетом нового направления маршрутная сеть авиакомпаний Lufthansa Group в Украину в летнем расписании 2021 года будет включать восемь маршрутов: из Киева в Вену, Франкфурт, Мюнхен и Цюрих, из Львова в Вену и Франкфурт, из Одессы в Вену, из Запорожья в Вену.