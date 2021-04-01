ДТЭК Ахметова не смог отсудить торговую марку у производителя смартфонов Blackberry

Апелляционный суд Киева отклонил иск Dtek Holdings Ltd. Рината Ахметова против крупного производителя смартфонов Blackberry Ltd. в споре за торговую марку "D.TEK".

Апелляиционный суд 24 февраля вынес решение по делу, которым оставил решение черниговского суда от 6 ноября 2020 года без изменений, передает отраслевое издание ain.ua.

Энергохолдинг ДТЭК подал иск в начале 2019 года и привлек в качестве соответчика в деле ФОП Антоненко Александр, который продавал телефоны Blackberry в Украине.

ДТЭК требовал от Blackberry прекратить нарушать его права на торговую марку "D.TEK" "путем прекращения ее использования всеми доступными способами" – экспорт, импорт, хранение, реклама, продажа.

При этом от физлица холдинг требовал не просто прекратить использовать ТМ, а изъять из оборота и уничтожить весь товар этой марки, который у него в наличии (мобильные телефоны, чехлы, аксессуары), на которых содержится обозначение "DTEK".

Холдинг ДТЭК убеждал, что Blackberry нарушает его права интеллектуальной собственности на торговую марку согласно свидетельства №166794 путем использования без получения разрешения знака для товаров и услуг "DTEK", в названии смартфонов BlackBerry DTEK50 и BlackBerry DTEK60. В компании считают, что они являются схожими с зарегистрированным знаком "D.TEK" настолько, что их можно спутать.

При этом в регистрационных документа бренда ДТЭК в Украине указано, что действие этой торговой марки распространяется в том числе и на класс 9, под которым обычно проходят различные гаджеты.

Однако в итоге суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд в удовлетворении иска к Blackberry отказал. Что же касается иска к ФОП, суд решил, что ФОП действительно нарушил права интеллектуальной собственности ДТЭК. Но в то же время, в материалах дела на момент решения отсутствовали доказательства этого нарушения.

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По словам Дмитрия Шаповала, управляющего партнера Glagos, которая представляла интересы ФОП, суд поставил точку в этом деле: решение апелляционного суда уже вступило в силу, хотя ДТЭК вправе подать кассацию до 13 апреля.

Управляющий партнер компании IPStyle Мария Ортинская, которая представляла интересы Blackberry в Украине, отметила, что суд отказал холдингу ДТЭК в удовлетворении иска, поскольку Blackberry не завозила, не продавала, не рекламировала и не предпринимала других действий для продажи телефонов с обозначением D.TEK в Украине.

"Тот факт, что кто-то сторонний ввозит как физическое лицо-предприниматель в Украину по неофициальным каналам модели, предназначенные для других рынков, никак не влияет на действия и ответственность производителя", – пояснила Ортинская.