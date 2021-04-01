Microsoft получил контракт на поставку шлемов дополненной реальности для армии США на $22 миллиарда

Американский технологический гигант Microsoft Corp. заключил десятилетний контракт на поставку шлемов дополненной реальности армии США на сумму $21,9 млрд.

Контракт подразумевает поставку более 120 тысяч устройств, которые будут созданы на основе разработанного ранее продукта компании HoloLens с использованием облачного сервиса Microsoft - Azur, передает ВВС.

Планируется, что шлемы, работающие на программном обеспечении Microsoft, повысят безопасность американских солдат, сделают их более эффективными за счет улучшения ситуативной осведомленности, а также создания дополнительных возможностей для их подготовки.

Microsoft работала совместно с армией США над прототипом системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение двух лет.

HoloLens доступен для коммерческих заказчиков по цене $3500 долларов за гарнитуру, при этом Microsoft продает ее в первую очередь компаниям, которые часто объединяют ее с индивидуальными программными приложениями.