Немецкие экологи оспорят в суде разрешение на достройку "Северного потока-2", – посол
Немецкие природоохранные организации оспорят в суде разрешение Федерального ведомства гидрографии и судоходства возобновить строительство "Северного потока-2" в водах Германии.
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.
"Немецкие природоохранные организации подают иск против решения Федерального ведомства гидрографии и судоходства восстановить сооружение Nord Stream2 в немецких водах. Это будет означать сохранение запрета на строительство газопровода Nord Stream 2 до решения суда", – написал дипломат.
Как сообщалось, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в четверг, 1 апреля, отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против строительства газопровода. В результате разрешение BSH на дальнейшую прокладку газопровода остается в силе.
Конкретно NABU и DUH опротестовали выданное в январе BSH разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с помощью судна-трубоукладчика "Фортуна" в период с конца сентября до конца мая. Это разрешение касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километров в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.
Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе. BHS, однако, отклонил эти возражения
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