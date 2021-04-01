"Укроборонпром" экспортировал за пять лет продукции и услуг на $4 миллиарда

Объем экспорта продукции и услуг иностранным государствам предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в 2016-2020 годах превысил $4 миллиарда.

Об этом сообщили в концерне в ответ на запрос Радио Свобода.

"Объем экспорта продукции и соответствующих услуг предприятиями-участниками концерна в иностранные государства в 2016-2020 годах превысил $4 миллиарда", – сообщили в "Укроборонпроме".

При этом концерн уверяет, что экспорт вооружений в Беларусь за этот период был незначительным, а в Россию не осуществлялся вовсе.

"Показатели экспорта в 2016-2020 годах товаров военного назначения и двойного использования предприятиями-участниками концерна в Беларусь характеризуются незначительными объемами, в среднем от $1 млн до $2 млн ежегодно. При этом пик поставок приходился на 2016-2017 годы", – заявили в госконцерне.

В "Укроборонпроме" отметили, 2016-2020 годах ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта с российской стороной, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения, военной техники или товаров двойного назначения в Россию.