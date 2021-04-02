Итоги недели: Отток инвестиций, рекордный штраф для Коломойского и новые санкции СНБО

Главные новости экономики за неделю 29 марта - 2 апреля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины впервые за последние пять лет

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году. По данным Нацбанка, в последний раз перед этим отток инвестиций был зафиксирован в 2014 году, тогда он составил $458 млн.

Минфин и МВФ назвали проблемные вопросы для выделения нового транша для Украины

В МВФ не могут назвать сроки выделения очередного транша для Украины, поскольку в переговорах остается ряд нерешенных вопросов, которые касаются борьбы с коррупцией, назависимости НАБУ и Нацбанка, судебной реформы, дефицита госбюджета, а также тарифов на электроэнергию и газ для населения.

Кабмин переведет получателей пенсий через почту на обслуживание в банки

Кабмин решил перевести большинство из 3,5 миллиона пенсионеров, получающих выплаты через "Укрпошту", на обслуживание в банки с 1 сентября. Для доставки пенсий для отдельным категорям получалетей смогут привлечь другие предприятия. Решение последовало за очередным требованием "Укрпошты" повысить тарифы на доставку пенсий.

Нацбанк разрешил Фиале купить банк Новинского

Национальный банк разрешил основателю Dragon Capital Томашу Фиале купить 75,01% акций "Юнекс Банка" Вадима Новинского, остальные 24,99% акций банка получит быший глава "Альфа-Банка" Иван Свитек.

Аграрии стали основными получателями льготных кредитов от Зеленского, – банкиры

Предприятия аграрного сектора получили больше всего кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", предполагающей компенсацию процентной ставки за счет госбюджета. По словам представителей банков-участников программы, аграрии получили 30-70% от всех выданных льготных кредитов.

Минфин отчитался о перевыполнении госбюджета по доходам на 10 миллиардов

По итогам января-марта 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 219,7 млрд грн, что на 4,7% или 9,9 млрд грн больше росписи. В том числе в марте перевыполнение составило 5,1 млрд грн, сообщил Минфин. Вместе с отставанием расходов бюджета от плана это позволило сократить заимствования.

Остатки средств на едином счете Госказначейства выросли до 30,1 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 апреля 2021 года составили 30,14 млрд грн, увеличившись за месяц на 0,1 млрд грн, сообщило Госказначейство.

Нацбанк впервые с начала года возобновил продажу валюты на межбанке

Нацбанк за неделю с 29 марта по 2 апреля продал на межбанковском рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января. Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился: с 27,9679 грн/$ в начале недели до 27,9555 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 8,9 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило заимствования до 8,86 млрд грн. При этом львиную долю поступлений обеспечила продажа валютных ценных бумаг, их выкупили банки.

ВЛАСТЬ

Рада ввела выплату по 8 тысяч гривен потерявшим доходы из-за карантина

Верховная Рада приняла закон о выплате единоразовой помощи из госбюджета в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от введения карантина. Местные власти могут увеличить эту сумму из своих бюджетов. Условия получения помощи еще должен утвердить Кабмин.

Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский по итогам заседания назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, среди них – Вадим Альперин и ряд других известных деятелей.

Рада разблокировала большую приватизацию

Документом отменена введенная год назад норма, согласно которой проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации было приостановлено на время действия карантинных ограничений. Однако аукционы со снижением цены до окончания карантина по-прежнему проводить нельзя.

Рада узаконила использование паспортов в приложении "Дія"

Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые уравнивают в правах использование документов в приложении "Дія" с бумажными. По данным Минцифры, Украина стала первой страной в мире, полностью легализировавшей использование электронных документов.

Украина ввела запрет на ввоз пшеницы, подсолнечного масла и моющих средств из РФ

Кабмин запретил ввозить в Украину из РФ пшеницу,подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и картон, косметические салфетки, скатерти, упаковку, проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения скальных пород, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о налоговой амнистии, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Документом легализировать незадекларированные ранее доходы, уплатив 2,5-9% налога, в зависимости от вида актива. Однако ко второму чтению в законопроект могут внести изменения.

Рада ввела штрафы для бизнеса за недопуск пожарных инспекторов

Законом вводится штраф в размере 1700-3400 грн за недопуск или создание препятствий для проведения проверок должностными лицами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. За оказание сопротивления пожарным инспекторам также возможно задержание.

Рада повысила штрафы за ложный вызов пожарных или полиции

Законом повышен штраф за заведомо ложный вызов пожарников, полиции или скорой помощи с нынешних 51-119 грн до 850-3400 грн. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия.

ЭНЕРГЕТИКА

Госгеонедр аннулировала лицензии на добычу газа для 19 компаний после указа Зеленского

Госгеонедр аннулировала спецразрешения на недропользование 19 компаниям, против которых ввел санкции СНБО. Эти спецразрешения ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и получила их в обход аукционов во времена Виктора Януковича.

."Роснефть" срывает поставки дизтоплива в Украину перед посевной, – СМИ

"Роснефть" отказалась возобновлять поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину в период повышенного спроса во время посевной. Ранее сообщалось, что "Роснефть" продолжит поставки топлива в Украину через нового контрагента взамен швейцарской Proton Energy, близкой к Виктору Медведчуку.

"Нафтогаз" снизил цену на газ для производителей тепла

"Нафтогаз Украины" установил цену на газ для производителей тепловой энергии в марте на уровне 6,28 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 8% ниже, чем в феврале.

Госгеонедр выдала 5 разрешений на добычу газа "Укргаздобыче" и группе ДТЭК

Госгеонедр выдала 5 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Четыре из них государственная "Укргаздобыча", еще одно – "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова. Конкурсы на заключение этих соглашений состоялись еще в 2019 году.

Кличко подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в столице с 5 апреля. Прекращение подачи теплоносителя по всему городу займет до пяти дней.

ТРАНСПОРТ

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" с прибылью в 3,6 миллиарда

Кабинет министров утвердил финплан АО "Укрзализныця" на 2021 год, предосматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн. Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам работы в 2020 году получила 11,5 млрд грн убытка.

"Украэрорух" получил убыток на 1,5 миллиарда

Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 1,5 млрд грн. В компании объясняют убытки падением интенсивности полетов из-за пандемии коронавируса.

Кабмин запретил оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабинет министров внес изменения в Правила парковки, запретив обустраивать места для парковки на тротуарах, а также расширив полномочия местных властей за соблюдением правил парковки и разрешив платить за нее в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

Новый глава "Укрзализныци" анонсировал пересмотр договоров на аренду вагонов с фирмой Ахметова

"Укрзализныця" планирует добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов, заявил назначенный в конце марта и.о. главы компании Иван Юрик. Речь идет об аукционах на трехлетнюю аренду вагонов, в большинстве которых победила компания ООО "Метинвест-Шиппинг" Рината Ахметова.

Скоростной поезд Hyundai "Укрзализныци" сошел с рельсов возле Запорожья

29 марта шесть из девяти вагонов пассажирского поезда Hyundai категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Пассажиры не пострадали. В "Укрзализныце" назвали причиной инцидента халатность сотрудников Приднепровской железной дороги.

Киев ограничит проезд в транспорте и закроет детсады из-за вспышки коронавируса

В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, закрывает детсады и школы, объявил мэр столицы Виталий Кличко. Весь общественный транспорт в городе, включая метро, будет работать исключительно по спецпропускам.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ оштрафовал компании Коломойского на рекордные 4,7 миллиарда

АМКУ оштрафовал обеспечивающие топливный бизнес Игоря Коломойского и партнеров компании на общую сумму 4,7 млрд грн. Дело рассматривалось с 2016 года. В том числе подконтрольные олигарху "Укрнафта" и "Укртатнафта" должны заплатить 2,36 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно.

Суд открыл дело о банкротстве "Индустриального союза Донбасса"

Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) по иску люксембургской компании, связанной с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ. Это последний крупный актив ИСД, оставшийся на подконтрольной территории Украины.

Вслед да российским кредитором иск для участия в деле подал Днепровский меткомбинат ИСД, который сейчас подконтролен структурам Рината Ахметова. "Метинвест" Ахметова также подал заявку в АМКУ, чтобы официально оформить контроль над комбинатом.

Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине за $9,6 миллиарда

Японская группа Hitachi Ltd. объявила о покупке поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic Inc. со штаб-квартирой в США за $9,6 млрд. В Украине GlobalLogic является третьей крупнейшей IT-компанией страны со штатом более 5,3 тыс. сотрудников.

Верховный суд Израиля разблокировал иск "Приватбанка" к Коломойскому на $600 миллионов

Верховный суд Израиля отказал в удовлетворении жалобы Israel Discount Bank (IDB) и подтвердил право "Приватбанка" начать судебный процесс по поданному в конце 2019 года иску против экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о присвоении $600 млн в Израиле.

Минюст России объявил о победе в споре с "Ощадбанком" на $1,3 миллиарда

Апелляционный суд Парижа удовлетворил жалобу Минюста РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража, принявшего решение по иску украинского "Ощадбанка" о взыскании с России $1,3 млрд за захваченные в Крыму активы. "Ощадбанк" обещает оспорить это решение в высшей инстанции.

Прибыль "Киевстара" превысила 10 миллиардов

Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил 10,3 млрд грн чистой прибыли, что на 1,4 млрд грн больше, чем годом ранее. Крупнейшим акционером компании является "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров.

"ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит дивиденды на 9,6 миллиарда

Комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,9 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2,27 млрд грн. При этом предприятие планирует направить на выплату дивидендов 9,61 млрд грн из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Китайский подрядчик выиграл спор с "Укравтодором" на 10 миллионов евро

Китайская Sinohydro Corporation успешно обжаловала решение "Укравтодора" о разрыве контракта на строительство участка обходной дороги Житомира и вернула банковскую гарантию на сумму 10,3 млн евро. "Укравтодор" обещает обжаловать это решение.

Суд ликвидировал задолжавшую госбанкам 7 миллиардов компанию из холдинга "Креатив"

Хозсуд Киева ликвидировал ЧП "Эллада" из группы "Креатив". Компания задолжала государственным "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" 7,63 млрд грн. "Ощадбанк" смог вернуть из этой суммы около 500 млн грн благодаря продаже маслоэкстракционного завода, который изначально оценивался в 9 млрд грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ объявило в розыск бывшего главу "Приватбанка" Дубилета

НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Дубилет живет в Австрии и уже успел переоформить свою долю в запустившей проект monobank компании.

Верховный суд помог забрать из ВАКС дело о рекордной взятке от Злочевского

Верховный суд по иску адвоката одного из подозреваемых забрал из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и передал в обычный суд дело о попытке экс-министра Николая Злочевского подкупить за $5 млн руководство САП и НАБУ в обмен за закрытие другого дела в его отношении.

СБУ обнаружила схему незаконного отчуждения 700 тысяч гектаров госземель

СБУ провела обыски в 22 региональных подразделениях Госгеокадастра. По данным следствия, их через них под "прикрытием" центрального руководства благодаря "пробелам" в работе электронного кадастра незаконно вывели более 700 тысяч гектаров государственных земель.

СБУ провело обыски в Агентстве по управлению коррупционными активами

СБУ и ГБР провели обыски в офисе Агентства по управлению коррупционным активами (АРМА), а также у главы ведомства Виталия Сигидина и его заместителя. По данным следствия, чиновники причастны к завладению средствами на сумму $500 тыс., которые они разрешили вывести по поддельным докумнтам.