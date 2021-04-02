Мошенники украли у граждан миллионы гривен по схеме перевыпуска SIM-карт, – Офис генпрокурора
Трем членам организованной группы сообщили о подозрении по факту мошенничества по ч. 3 и 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, они обманывали граждан по схеме перевыпуска SIM-карт мобильных операторов связи.
"Установлено, что в распоряжении участников организованной группы были базы данных клиентов мобильных операторов связи и банковских учреждений, действующих на территории Украины. Используя эту информацию, они осуществляли отдаленное несанкционированное восстановление или перевыпуск активных SIM-карт украинских операторов мобильной связи, принадлежащих физическим лицам и используемых ими для авторизации в сервисах онлайн-банкинга", – говорится сообщении.
Затем они получали незаконный доступ к онлайн-банкингу путем получения соответствующих SMS-сообщений о восстановлении утраченного пароля на похищенный у человека номер телефона. После получения доступа они переводили деньги со счета на подконтрольные им банковские счета.
Похищенные персональные данные граждан также использовались для оформления онлайн-кредитов.
Таким образом организованная группа завладела миллионами гривен.
На данный момент проведено более 20 обысков в домовладениях и транспортных средствах злоумышленников на территории Киева, Днепропетровской и Полтавской областей. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, которые использовались участниками организованной группы для совершения преступлений.
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