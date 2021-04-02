Фонд гарантирования получил от продажи активов ликвидируемых банков в марте 13 миллионов

В марте было проведено 132 электронных аукциона по продаже активов ликвидирующихся банков, в ходе которых реализовано активов на 13,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, были проданы активы пяти банков:

"Фидобанк" (пул активов) – 8,1 млн грн;

"Родовид банк" (земельные участки, кредиты физлиц, монеты, предметы фалеристики и активы культурной ценности) – 3 млн грн;

"ВТБ банк" (недвижимость и земельные участки) – 783 тыс. грн;

"Дельта банк" (недвижимость, ипотечные кредиты физлиц) – 750 тыс. грн;

"Диамантбанк" (неждивижимость, ценные бумаги, кредиты физлиц) – 515,4 тыс. грн.

На 1 апреля по результатам 20 успешных аукционов была получена оплата за 12 лотов на 1,4 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчет с кредиторами неплатежеспособных банков.