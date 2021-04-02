В Киеве на время локдауна выдадут 400 тысяч транспортных спецпропусков, – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко напомнил, что с 5 апреля столичным наземным транспортом можно будет воспользоваться только при наличии спецпропуска, их планируют выдать около 400 тыс.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

При этом Кличко подчеркнул, что спецпропуск не избавляет от обязанности оплачивать проезд. Также, помимо спецпропуска, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

"Напомню, пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - сказал городской глава.

Всего таких пропусков будет, как и во время карантина 2020 года, около 400 тыс.

Также Кличко добавил, что городские власти не будут уменьшать количество подвижного состава наземного транспорта. Всего на маршрутах столицы курсируют 1 130 единиц наземного транспорта. Они продолжают функционировать с наполнением до 50% от технической характеристики.

Не будут ограничивать и работу метро, одно проезд в нем также будет доступен при наличии спецпропуска.