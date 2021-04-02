Россия начнет строительство военных кораблей на захваченном заводе "Море" в Крыму, – СМИ
Российский госконцерн "Ростех" передаст захваченный в оккупированном Крыму судостроительный завод "Море" российской "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая планирует загрузить предприятие военными заказами.
Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.
В Минпромторге РФ газете подтвердили, что вместе с "Ростехом" и ОСК обдумывают механизм передачи завода корпорации в соответствии с поручением президента.
Это решение в ведомстве объяснили "необходимостью осуществления единой политики в области судостроения в Азово-Черноморском регионе".
Представители "Ростеха" заявили, что завод недозагружен и требует серьезной модернизации. В 2020 году в Счетной палате отмечали, что из-за санкций на "Море" не смогли достроить катер для устранения разливов нефти, которому не хватало импортных деталей двигателя.
В свою очередь в ОСК уточнили, что "планируют загружать завод военными заказами, которые подходят для этой площадки – то есть речь идет о кораблях и судах третьего и четвертого ранга" со спусковым весом 1-1,5 тыс. тонн.
Захваченная оккупационными войсками РФ верфь была передана "Ростеху" в 2018 году по указу Владимир Путина.
Напомним, одно из ведущих судостроительных предприятий Крыма "Судостроительный завод "Море" до оккупации полуострова входило в состав госконцерна "Укроборонпром".
Завод "Море", находящийся в окупированном РФ Крыму, производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие. Предприятие выпускало также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.
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