Украинский экспорт в Великобританию вырос в первом квартале на 38%, посол

Экспорт Украины в Великобритании в первом квартале 2021 вырос на 38%, при этом IТ-услуги превышают наши традиционные экспортные группы.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Укринформ

"За первый квартал этого года – я не знаю, это результат подписания Соглашения (о стратегическом партнерстве и ЗСТ) или усилий нашего бизнеса, или даже работы посольства, но наш экспорт (в Великобританию) вырос на 38%. Если мы пойдем до конца года этими темпами, Великобритания превратится в одного из основных партнеров (Украины)", – сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что Соединенное Королевство уже сейчас входит в пятерку крупнейших потребителей наших услуг и является третьим инвестором в экономику Украины.

"Самое важное - что мы не идем традиционными путями, а изучаем возможность развития взаимодействия в новейших секторах, таких как FinTec, IТ и тому подобное. Наше взаимодействие в экспорте, например в сфере IТ, сейчас больше, чем в четырех традиционных группах, таких как металл, сельскохозяйственная продукция, масло. Я считаю, что это тот тренд, который Украине нужно постоянно подпитывать и поддерживать", – отметил посол.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, включающее зону свободной торговли.