Зеленский назначил главой центра по борьбе с дезинформацией экс-чиновницу "Укрзализныци"

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №137/2021 от 2 апреля обнародовано на сайте главы государства.

Согласно информации Офиса президента, Полина Лысенко с сентября 2020 года возглавляла Департамент информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

До марта 2020 года она занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. С апреля 2015 до сентября 2019 года была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2015 году Полина Лысенко закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта, которое было введено в действие указом президента №106/2021 от 19 марта .

Как отмечает отраслевое издание "Детекор.Медиа", в марте 2021 года для противодействия российской дезинформации и пропаганде в Украине создали два специальных органа. В частности, на базе СНБО создан орган под названием Международный центр противодействия дезинформации.

В составе Минкульта создается еще один орган - Центр противодействия дезинформации. Возглавит Центр Любовь Цибульская, которая была руководительницей группы по анализу гибридных угроз Украинский кризисного медиацентра.