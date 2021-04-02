Выручка от экспорта черных металлов выросла с начала года на 30%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-марте текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,67 млрд.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в марте поступления от экспорта черных металлов составляли $1,16 млрд, что на 75% больше, чем в марте 2020 года, когда введение ограничительных мер из-за начала пандемии негативно отразилось как на производстве, так и на поставках продукции.

При этом Украина в январе-марте-2021 сократила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $214,2 млн. В марте этот показатель составлял $92,68 млн.

Кроме того, Украина за первых 3 месяца 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 10,7% – до $229,46 млн. В марте их экспорт составил $90,79 млн. За этот период импорт металлоизделий увеличился на 7,7% – до $207,94 млн. В марте их ввезено на $82,66 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.