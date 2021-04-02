Оператор ГТС Румынии начал продавать мощности с Украиной через аукционную платформу

Оператор газотранспортной системы Румынии SNTGN Transgaz с апреля начал продажу мощности на точке межгосударственного соединения с Украиной Орловка/Исакча-1 на аукционной платформе RBP.

В этой связи "Оператор ГТС Украины" поздравил в своем сообщении румынских коллег, выразив надежду на подписание соглашений о взаимодействии и на других точках соединения между странами, передает Интерфакс-Украина.

"ОГТСУ постоянно и системно работает со всеми своими коллегами для того, чтобы на каждой границе с Украиной подобные практики стали реальностью и способствовали дальнейшей интеграции украинского и соседних рынков. Рады, что к Польше и Венгрии сейчас присоединились румынские коллеги. Это еще один шаг к облегчению использования Трансбалканского газового коридора. Надеемся, что наши словацкие коллеги поддержат тенденцию внедрения аукционов еще до конца 2021 года", - отметила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова.

В ОГТСУ отмечают, что распределение мощностей на аукционах является прозрачным механизмом продажи услуг по транспортировке природного газа, в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. С 1 октября 2020 года ОГТСУ, как и все страны ЕС, осуществляет распределение мощности по всем точкам межгосударственного соединения исключительно путем проведения аукционов.