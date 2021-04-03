Кабмин одобрил проект меморандума о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов

Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введение ограничений из-за COVID-19.

Соответствующее распоряжение №270 от 2 апреля опубликовано на "Урядовому портале".

Также правительство уполномоило министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко подписать меморандум.

На данный момент текст документа отсутствует.

Напомним, 10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Кабинету министров подать предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива.

Ранее, Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций.