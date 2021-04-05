"Газпром" прекратил поставки газа в Румынию через Украину, – Оператор ГТС (обновлено)

"Газпром" постепенно сокращает транзит через Украину, с 1 апреля остановлены поставки российского газа в Румынию через территорию Украины.

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.

Также с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток-2".

По его словам, сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только для потребителей Молдовы. Если завершат продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на него и транзит в Венгрию.

Как отметил Макогон, для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.

"Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа Украиной – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", – добавил он.

Напомним, в феврале 2021 года ООО "Газпром экспорт" и румынский газотранспортный оператор SNTGN Transgaz SA договорились досрочно расторгнуть контракт на транзит газа, который был заключен на срок до конца 2023 года.

Румыния была частью западного газотранспортного коридора, по которому российский газ шел на юг Европы (через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, на запад Турции, Грецию и другие страны региона). С запуском "Турецкого потока" в начале января 2020 года транзит газа через Румынию прекратился. Исключение составила неделя в июне, когда на "Турецком потоке" "Газпром" проводил профилактику.

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС Украины, транзит газа в южном направлении в 2020 году сократился на 70% и составил 3,9 млрд кубометров. В том числе в Молдову было поставлено 3 млрд куб. м, в Румынию – 0,9 млрд кубометров.