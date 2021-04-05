Фонд гарантирования выставил на продажу коллекционные монеты "Родовид Банка" на 7 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 и 13 апреля проведет электронные аукционы по продаже коллекций золотых монет и других предметов антиквариатов, которые принадлежат ликвидирующемуся АО "Родовид Банку".

Как сообщает пресс-служба Фонда, всего будет выставлено девять лотов. Цена коллекций варьируется от 340 тыс. грн до 926 тыс. грн. Всего на продажу выставили 328 монет. Общая стоимость коллекций составляет 7,2 млн грн.

"Родовид Банк" (ранее - АКБ "Персональный компьютер") был основан в 1990 году. Государство получило контроль над банком в ходе антикризисной программы рекапитализации. К началу апреля 2015 года правительство владело 99,9937% уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года "Родовид Банк" по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20 место среди 123 банков, его чистый убыток за девять месяцев составил 121,6 млн грн. На счету банка на указанную дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость - 3,97 млрд грн, обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами - 96,2 млн грн.