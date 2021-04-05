Отбор газа из хранилищ в марте вырос в 17 раз, – "Укртрансгаз"

В марте из украинских подземных хранилищ (ПХГ) было отобрано 2,2 млрд кубометров газа, что в 17 раз превышает показатели отбора за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает оператор подземных газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз".

По состоянию на 1 апреля запас природного газа в подземных хранилищах составляет 15,82 млрд куб. м газа.

В компании отмечают, что уровень наполнения ПХГ по итогам марта остается самым высоким за 10 лет и несколько превышает прошлогодний показатель – на 1%. Хотя на момент вхождения в текущий сезон отбора соответствующая разница составляла 30%.

"Значительные объемы отбора газа из ПХГ в течение отопительного сезона 2020/2021 объясняются как низкими показателями температуры воздуха, так и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков. Только за первые три месяца 2021 года Оператор газохранилищ расширил свое портфолио клиентов на 50 компаний (7 из которых являются резидентами иностранных государств). Сейчас услугами Оператора ПХГ пользуются уже 889 заказчиков из Украины и других государств", – сказано в сообщении.

В целом, по состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа, что в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в режиме "short haul" накоплено 3,8 млрд куб. м.

В том числе компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м, что в 1,8 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме "short haul", составляет 0,46 млрд куб. м.

"Мы приближаемся к завершению сезона отбора – уже шесть наших подземок перешли в нейтральный период и готовятся к сезону закачки... При этом нынешние показатели заполненности газохранилищ дают нам основания рассчитывать и на успешное прохождение сезона закачки, к которому мы уже активно готовимся", – отметил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Как сообщалось, в минувшем отопительном сезоне отбор газа из подземных хранилищ Украины впервые превысил закачку 20 октября 2020 года. Тогда запасы газа в ПХГ составили 28,44 млрд кубометров.