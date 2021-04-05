Операции с газом в режиме "таможенный склад" заблокированы из-за Верховной Рады, – "Укртрансгаз"

Операции с газом, который хранится в подземных хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад", фактических заблокированы с начала апреля.

Об этом сообщает пресс-службе операторах газохранилищ АО "Укртрансгаз" по итогам обсуждения этой проблемы с руководством Энергетической таможни.

В компании пояснили, что причиной блокирования операций стала несогласованность норм законодательства.

В частности, Энергетическая таможня с 1 апреля начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа исключительно в единицах энергии в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.

В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла во втором чтении законопроект №2553, которым должны быть внесены изменения в действующие законы для перехода на учет в единицах энергии с 1 мая.

Таким образом, "Укртрансгаз" со своей стороны не может перейти на учет газа в единицах энергии до принятия указанного законопроекта парламентом.

В компании подчеркивают, что результатом этой коллизии могут стать значительные финансовые потери Оператора газохранилищ и газовых трейдеров Украины и ЕС.

"Неурегулированность этой ситуации может привести к снижению привлекательности украинских газохранилищ в глазах иностранных заказчиков услуг. Компании-нерезиденты из 24 зарубежных стран в 2020 году хранили в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" 10 млрд куб. м природного газа или более трети от всех запасов газа в ПХГ. И именно использование режима "таможенный склад" – освобождение от уплаты таможенных платежей и НДС в течение 1095 дней – стало одним из ключевых факторов привлекательности отечественных газохранилищ на газовом рынке ЕС", – отмечают в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", по состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа. Кроме того, компании-резиденты хранят в этом режиме 0,55 млрд куб. м газа.

Напомним, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект закона о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии (№2553) еще в июне 2020 года. С тех пор парламент не смог рассмотреть его во втором чтении.