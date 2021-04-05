БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 070 5

Кабмин договорился с крупными сетями АЗС об ограничении цен на топливо

Кабмин договорился с крупными сетями АЗС об ограничении цен на топливо

Кабинет министров и Нефтегазовая Ассоциация Украины подписали Меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Соответствующий документ со стороны правительства подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Подписание этого меморандума – это свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом являются: компромиссные решения найдены. Совместными усилиями мы должны обеспечить ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов", – отметил министр.

Согласно Меморандуму, Нефтегазовая Ассоциация будет ежемесячно предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота горючего и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

В свою очередь правительство предпримет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки).

Также Кабмин обязался способствовать диверсификации источников поставок топлива как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов (не допуская каких-либо проявлений дискриминации), свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

По данным отраслевого издания enkorr, документ также предусматривает, что крупные сети АЗС обещают сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.

Сегодня в рамках этого меморандума крупные сети АЗС уже произвели корректировку розничных цен на топливо.

Читайте также: Крупные сети АЗС за выходные снизили цены на бензин

Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес, в том числе WOG, ОККО, Shell, Амис, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргаздобыча", а также оптовые поставщики нефтепродуктов "БНК-Украина", "Анвитрейд", "Гран-При Ойл", "Центрнафтогазпостач". Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

Напомним, 10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Кабинету министров подать предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива.

Ранее, Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций.

Автор: 

АЗС (1607) бензин (1129) Кабмін (7905) ціни (3658) дизпаливо (1291)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем АМКУ? Чтобы потом "договариваться"? Монополисты всегда в сговоре!
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
"в апреле на уровне ниже 30 грн/л" - это просто праздник какой-то!))
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
ага......
1. только в апреле
2. ниже 30....
показати весь коментар
05.04.2021 15:24 Відповісти
Пошли они на х е р! Наценка между оптом и розницей 50%!!! Они не охерели? Налоги бы они так платили, как накручивают цены, твари!
показати весь коментар
05.04.2021 16:59 Відповісти
"Кабмин договорился с крупными сетями АЗС об ограничении цен на топливо" - не кабмин договорился, а крупные сети АЗС договорились с кабмином о повышении стоимости бензина до 30 грн/л. http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250 Сейчас А-92 26 грн. 95 коп.
показати весь коментар
05.04.2021 19:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 