Владелец оператора Vodafone назначил главой офиса в Украине экс-главу "Райффайзен Банка Аваль"

NEQSOL Holding, владеющий украинским мобильным оператором "Vodafone Украина", открыл региональный офис в Украине и назначил его директором Владимира Лавренчука.

Как сообщает пресс-служба компании, Лавренчук ранее присоединился к холдингу в роли члена совета директоров "Vodafone Украина".

Ранее Лавренчук в течение 15 лет был председателем правления "Райффайзен Банка Аваль", одного из крупнейших финансовых учреждений Украины, а также являлся вице-президентом Европейской Бизнес Ассоциации.

"В новой роли я сосредоточусь на поиске инвестиционных проектов и новых решений для холдинга в Украине", – прокомментировал назначение сам Владимир Лавренчук.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В рамках соглашения российская МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ЧАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах. Собственником компании является азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов.

Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.