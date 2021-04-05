Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в третьем квартале на 1,5 миллиарда

Министерство финансов Украины за минувший месяц снизило прогноз выплат по государственному долгу в апреле-июне 2021 года на 0,54 млрд грн – до 165,7 млрд грн, однако повысило ее в июле-сентябре на 1,58 млрд грн - до 169,09 млрд грн.

Согласно данным Минфина, как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах, а в четвертом этот показатель прогнозируется на уровне 119,97 млрд грн, что почти соответствует мартовским ожиданиям, передает Интерфакс-Украина.

В целом выплаты по госдолгу в 2021 году должны составить 599 млрд грн. В то же время Минфин на 29,15 млрд грн увеличил прогнозные выплаты по госдолгу в 2022 году - до 338,9 млрд грн.

Как указывает министерство, за месяц повышены прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу во втором квартале - на 2,8 млрд грн, до 145,7 млрд грн, в третьем квартале - на 1,65 млрд грн, до 79,8 млрд грн, а также в четвертом квартале 2021 года - на 1,23 млрд грн, до 103,5 млрд грн. В целом выплаты по внутреннему долгу в этом году ожидаются на уровне 435,1 млрд грн, свидетельствуют апрельские данные Минфина.

При этом прогнозные выплаты по внешнему долгу в 2021 году ожидаются на уровне 160,5 млрд грн, что на 3,4 млрд грн ниже мартовских ожиданий, наибольшая сумма запланирована на июль-сентябрь-2021 - почти 89,3 млрд грн.

Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в феврале 2021 года увеличился на 0,74% в долларах США до $91,41 млрд и снизился на 0,21% в гривне - до 2,552 трлн грн.