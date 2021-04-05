Донецкая и Луганская области получат больше всего средств из Фонда регионального развития

Подконтрольные районы Донецкой и Луганской областей в 2021 году получат больше всего финансирования за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"По финансированию из ГФРР Донецкая область занимает первое место, а Луганская – второе", – сказал Чернышов.

Министр подчеркнул , что правительство планирует увеличивать расходы на развитие прифронтовых регионов.

"Что касается территорий, которые находятся вдоль линии разграничения, на неподконтрольной части, то этот вопрос находится в постоянном фокусе внимания правительства. Сейчас мы существенно поддерживаем развитие подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. К примеру, Донецкая область в этом году будет иметь общий бюджет финансирования развивающих и социальных проектов 1 млрд грн – это рекордный показатель, который мы вместе с обладминистрацией будем обеспечивать", – отметил министр.

Отвечая на вопрос о реинтеграции оккупированных территорий, Чернышев подчеркнул, что реинтеграция будет требовать больших средств.

"Но я считаю нашей общенациональной миссией реализовать этот процесс реинтеграции соответствующим образом. Как вы видите, по Донецкой и Луганской области мы сейчас делаем максимум для того, чтобы подтвердить фокус на социально-экономических развивающих проектах. Конечно, их должно быть больше, мы видим, где чего не хватает. Но за следующие 2-3 года мы исправим эту ситуацию", – заявил чиновник .

На уточняющий вопрос, готова ли Украина финансово к процессу реинтеграции, Чернышов заявил, что государство будет развивать экономику, увеличивать ВВП, сотрудничать с международной средой, делать реформы, что будет способствовать инвестициям иностранного капитала.

"И благодаря этому развитию и политической стабильности мы сможем реализовать то, о чем вы меня спрашиваете. Это единственный путь", – добавил министр.

Как сообщалось, в марте Комиссия при Министерстве развития общин и территорий утвердила почти 300 проектов на сумму 4,25 млрд грн для финансирования за счет Государственного фонда регионального развития.

Напомним, законом "О Государственном бюджете на 2021 год" Минрегиону предусмотрены расходы Государственного фонда регионального развития в объеме 4,5 млрд грн. В соответствии с требованиями Порядка использования средств ГФРР все проекты, финансируемые за счет этой программы, отбираются регионами на конкурсной основе и формируются в соответствии с рейтинговых списков в пределах технических задач, согласно которым проводили конкурс.