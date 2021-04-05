В ходе визита Зеленского Украина и Катар подписали 11 меморандумов (обновлено)

В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар подписано 13 документов и два коммерческих контракта.

Об этом сообщил глава государства в Twitter.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", – отметил он.

Как уточнили в пресс-службе президента, в присутствии глав государств были подписаны следущие документы:

Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции носударства Катар;

Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в области здравоохранения;

Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и катарской инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority);

Меморандум между правительствами двух стран о взаимопонимании по сотрудничеству в молодежной сфере и сфере спорта;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов;

Меморандум о взаимопонимании между ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (UkraineInvest) и Агентством по привлечению инвестиций Катара (Investment Promotion Agency);

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Государства Катар о взаимном признании дипломов/свидетельств моряка;

Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum;

Меморандум между Национальной полицией Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью;

Совместная Декларация о намерениях между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о развити сотрудницества в части процедур обмена водительских удостоверений;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и катарской компанией "Хасадим Фуд";

Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и эмирской Гвардией Государства Катар по обеспечению безопасности лиц и охраняемых объектов;

Меморандум о сотрудничестве с катарской стороной подписал госконцерн "Укроборонпром".

Кроме того, во время визита были подписаны соглашения с катарскими компаниями. В частности, Договор о внесении дополнительного вклада от участника между "Кютерминалз Дабл Ю Эл Эл" (Qterminals W.L.L.) и ООО "Кютерминалз Ольвия".

Этот договор определяетусловия, на которых участник обязуется оказать финансовую поддержку и взносы в уставный капитал концессионера для выполнения инвестиционных обязательств по договору концессии от 20 августа 2020 года.

Также было подписано соглашение между UDP Renewables и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах. Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций в ряде компаний - операторов солнечных электростанций.

Сам Зеленский по итогам визита заявил, что подписанные документы между Украиной и Катаром – "большой успех, которого раньше не было".

Президент добавил, что продолжается работа над другими контрактами, которые планируется заключить в ближайшем будущем.

"В целом я считаю, что отношения между нашими странами выйдут на новый уровень. Мы уже подписали Меморандум, а вскоре обязательно подпишем важный документ о пищевой безопасности этого региона. Катарцу очень в этом заинтересованы, а Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа (LNG), а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа. Мы подписали большой меморандум между нашими государствами, и думаю, что достигнем результата в этом направлении", – подчеркнул Владимир Зеленский.