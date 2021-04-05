В ходе визита Зеленского Украина и Катар подписали 11 меморандумов (обновлено)
В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар подписано 13 документов и два коммерческих контракта.
Об этом сообщил глава государства в Twitter.
"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", – отметил он.
Как уточнили в пресс-службе президента, в присутствии глав государств были подписаны следущие документы:
- Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции носударства Катар;
- Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в области здравоохранения;
- Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и катарской инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority);
- Меморандум между правительствами двух стран о взаимопонимании по сотрудничеству в молодежной сфере и сфере спорта;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов;
- Меморандум о взаимопонимании между ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (UkraineInvest) и Агентством по привлечению инвестиций Катара (Investment Promotion Agency);
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Государства Катар о взаимном признании дипломов/свидетельств моряка;
- Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum;
- Меморандум между Национальной полицией Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью;
- Совместная Декларация о намерениях между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о развити сотрудницества в части процедур обмена водительских удостоверений;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и катарской компанией "Хасадим Фуд";
- Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и эмирской Гвардией Государства Катар по обеспечению безопасности лиц и охраняемых объектов;
- Меморандум о сотрудничестве с катарской стороной подписал госконцерн "Укроборонпром".
Кроме того, во время визита были подписаны соглашения с катарскими компаниями. В частности, Договор о внесении дополнительного вклада от участника между "Кютерминалз Дабл Ю Эл Эл" (Qterminals W.L.L.) и ООО "Кютерминалз Ольвия".
Этот договор определяетусловия, на которых участник обязуется оказать финансовую поддержку и взносы в уставный капитал концессионера для выполнения инвестиционных обязательств по договору концессии от 20 августа 2020 года.
Также было подписано соглашение между UDP Renewables и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах. Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций в ряде компаний - операторов солнечных электростанций.
Сам Зеленский по итогам визита заявил, что подписанные документы между Украиной и Катаром – "большой успех, которого раньше не было".
Президент добавил, что продолжается работа над другими контрактами, которые планируется заключить в ближайшем будущем.
"В целом я считаю, что отношения между нашими странами выйдут на новый уровень. Мы уже подписали Меморандум, а вскоре обязательно подпишем важный документ о пищевой безопасности этого региона. Катарцу очень в этом заинтересованы, а Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа (LNG), а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа. Мы подписали большой меморандум между нашими государствами, и думаю, что достигнем результата в этом направлении", – подчеркнул Владимир Зеленский.
дальше, договор на размещение солнечных панелей для зеленого тарифа это успех?? да тут с выплатами ахметову уже вся енергетика лягла...он вообще кокса перенюхал?? Зеленую енергетику не может себе позволить даже ЕС повсеместно ибо это дорогая для бюджета игрушка....а осел думает что положить дешевую атомную, гидроенергетику и запустить сюда арабов с солнечной в 4 раза дороже это успех? А арабы ж потом и судится будут, но свои зеленые баблища получат. правда бюджета Украины не станет тогда.
А в Катаре есть лыжные трассы и высококлассные спортзалы ???
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПОКИДАТЬ СТРАНУ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!!
Слово «меморандум» происходит от лат. memorandum, что буквально означает: «то, о чём следует помнить». В словарях меморандум обычно определяется как дипломатический документ, излагающий фактическую, документальную или юридическую сторону какого-либо вопроса и прилагаемый к ноте либо вручаемый представителю другой страны. Юридические словари предлагают, помимо дипломатического, и другие значения этого слова - в частности, такие как: письмо с напоминанием о чём-либо (в коммерческих отношениях) и докладная или служебная записка или справка по какому-либо вопросу. В юридической практике под меморандумом понимают также документ, в котором содержится правовой анализ того или иного вопроса, подготовленный по запросу третьих лиц либо распространяемый среди сотрудников фирмы.
О***ть як воно попрацювало.
уявляєте, як би було чьотко?
Господин президент поехал подписывать меморандумы в области инвестиий в контрольные пакеты агрохолдингов , а по просту распродажи украинской Земли и всей территории которую народ защищал, когда такие как Кобелев и Ветренко брали себе по 1% от сохраненного для страны, что если каждый так будет делать, так ни чего не останится.
Зачем нам нужны "инвестиции" в солнечную энергию по 4,5 грн.за Квт,это не инвестиции введение страны на долгие года в кабалу, нам нужна не фиксированная цена олигархических монополий для выкачка бюджета , а рыночная конкуренция цена максимального числа производителей и получения налогов .Украине нужна конкуренция в предоставлении энергоносителей пусть строят терминал и зарабатывают на газе, да он будет дороже но будет, а не как с вакцинами , когда даже население готово платить за качественную вакцину, а ее нет , даже для медиков, военных и стариков,пусть стоят лаборатории и мощности по производству вакцин, нам это надо, а не отдавать свое сырье - базис будущего, катарцы же не торгуют газовыми месторождениями .
Одним словом угробть страну много ума не надо, где вакцина, где вооружение, кислород, куда пошли деньги? ни чего не сделал за 2 года прошло досвидание на выход, следующий не на выборы не больше, чем на год не спавился на выход,украл,- в тюрьму.