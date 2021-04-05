Поезда и автобусы в аэропорт "Борисполь" продолжат курсировать без спецпропусков

Поезда Kyiv Boryspil Express и автобус № 322 (SKY BUS), которые перевозят пассажиров из Киева в международный аэропорт "Борисполь", продолжают курсировать без ограничений, несмотря на ужесточение карантинных мер в столице.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, спецпропуска для проезда на этих маршрутах не нужны.

Отмечается, что поезда сообщением "Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт" (Kyiv Boryspil Express) будут курсировать без изменений в расписании.

Также продолжит выполнять свои рейсы автобус № 322 (SKY BUS) с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский до аэропорта. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

В "Борисполе" подчеркивают, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в столице с 5 апреля и по меньшей мере до 16 апреля ввели строгий карантин, предусматривающий ограничение доступа к общественному транспорту – им можно воспользоваться только при наличии спецпропусков.