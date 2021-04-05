СБУ проводит обыски в "Укрзализныце" по делу о хищении 20 миллионов. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнаружила механизм хищения средств руководством регионального филиала "Львовская железная дорога".

Как сообщает пресс-центр СБУ, совместно с подрядчиком начальство присвоило более 20 млн грн. Схему планировали распространить и на другие подразделения "Укрзализныци".

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины. Дельцы заказывали на предприятии продукцию по завышенным в три раза ценам. Только на одной из сделок злоумышленники "заработали" более 20 млн грн", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт передачи руководству "Львовской железной дороги" части "отката" в 10,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове, Киеве и Краматорске состоялись следственные действия у должностных лиц предприятия, а также в офисах коммерческих партнеров. В ходе обысков изъяли бухгалтерию, подтверждающую сделку, компьютерную технику и крупную сумму наличных сомнительного происхождения.

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" заявили о "тесном сотрудничестве с правоохранителями". Также в компании добавили, что фигурантов подозревают в закупке колесотокарного верстата по завышенным ценам.