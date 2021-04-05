Катарская QTerminals подписала договор об инвестициях на $140 миллионов в порт "Ольвия"

Катарская компания QTerminals подписала договор со своей дочерней компанией в Украине ООО "Кютерминалз Ольвия" о внесении дополнительного вклада по проекту концессии специализированного морского порта "Ольвия".

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание документа состоялось 5 апреля в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар.

"Подписание этого договора является важным этапом в процедуре передачи порта в концессию, поскольку подтверждает финансовую состоятельность концессионера профинансировать весь размер заявленных инвестиций, а это почти $140 млн", – сказано в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, заключение договора о внесении дополнительного вклада от концессионера по этому проекту является одной из основных предпосылок для дальнейшей передачи имущества порта в концессию.

Как сообщалось, 20 августа 2020 года был Министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

Согласно договору, QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн. Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

Согласно условиям концессионного договора, ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Кроме того, около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева. При этом концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год и гарантировать занятость трудового коллектива на протяжении первых 6 лет.

QTerminals планирует строительство новых объектов недвижимости в порту зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса.