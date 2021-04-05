БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
455 0

Объем частных денежных переводов в Украину в феврале сократился до $949 миллионов

Объем частных денежных переводов в Украину в феврале сократился до $949 миллионов

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в феврале 2021 года составил $949 млн, что на 2,7% меньше, чем в карантинном феврале 2020 года ($976 млрд).

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

Согласно им, по итогам двух месяцев этого года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,7% против аналогичного прошлогоднего периода – до $1,82 млрд, передает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, в целом за январь-февраль 2021 года через корсчета банков в Украину было переведено $132 млн (7,3% общего количества переводов), через неформальные каналы – $681 млн (37,5%), через международные платежные системы – $423 млрд (23,3%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $11,89 млрд.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
НБУ (9514) грошові перекази (205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 