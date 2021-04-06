Получатель подрядов на "Большом строительстве" уклонился от уплаты налогов на 19 миллионов, – ГФС

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачило должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов на более 18 млн грн.

Предприятие, в частности, неоднократно побеждало на публичных торгах по программе "Большое строительство", сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Злоумышленники хотели искусственно завысить стоимость работ и в дальнейшем получить наличные по "схеме отката". Для этого предприятие проводило бестоварные операции, только документально отражая приобретение товарно-материальных ценностей. Их предприятие приобретало у другой компании, которое осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СПД.

"Таким образом, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн грн.