Морские порты Украины сократили перевалку грузов за квартал на 20%

В течение января-марта 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 32,6 млн тонн грузов, что на 8,44 млн тонн или на 20,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, более всего портами было обработано руды и зерновых грузов – 9 млн тонн (-12,1%) и 8,6 млн тонн (-36,9%) соответственно.

Вместе с тем, перевалка нефти за первый квартал 2021 года выросла на 21,1% и составила 619 тыс. тонн. По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 25,3 млн тонн, что на 20% меньше, чем в аналогичных период 2020 года. Перевалка импортных грузов уменьшилась на 19,9% – до 4,9 млн тонн, транзитных – на 25% – до 2,1 млн тонн, а каботажных – на 35,1% – до 233,8 тыс. тонн.

Также в первом квартале этого года было обработано 253 170 TEU контейнеров. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.