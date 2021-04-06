НАБУ задержало брата судьи Вовка на передаче взятки в $100 тысяч, – СМИ (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за $100 тыс. с помощью главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка решить вопрос с одним из судей ОАСК о вынесении решения в пользу субъекта хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сейчас детективы проводят обыски в помещении суда, а также по месту жительства адвокатов, один из которых является близким родственником главы ОАСК.

В то же время в Офисе генерального прокурора добавили, что на данный момент один из адвокатов задержан, также решается вопрос о задержании его сообщника.

По данным Цензор.Нет, задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.

"Как известно, родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, Вовк – это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтовым, и тоже был тесно связан с правосудием – он работал адвокатом", – уточнил главред издания Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По данным источников Цензор.Нет, брат Павла Вовка был вовлечен в законспирированную систему получения взяток руководством суда за вынесение решений.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.