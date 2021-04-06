Горсовет Харькова незаконно отдал частной фирме гостиницу стоимостью 279 миллионов, – прокуратура

Немышлянская окружная прокуратура Харькова через суд добивается возвращения в государственную собственность здания гостиницы "Турист", расположенного на Московском проспекте Харькова.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, здание площадью почти 6500 кв. м и стоимостью 279 млн грн было незаконно передано горсоветом Харькова закрытому акционерному обществу.

По мнению прокуратуры, принимая решение орган местного самоуправления вышел за пределы своих полномочий, поскольку имущество гостиницы было общегосударственной собственностью.

"Полномочия на распоряжение последним имело исключительно государство в лице Фонда государственного имущества Украины. Вышеуказанное стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд", – сказано в сообщении.

Сейчас открыто производство по делу.