Семья Медведчука продала завод нефтепродуктов в России подрядчику "Газпрома"

Крупный подрядчик российского "Газпрома" –компания "ПЕТОН" – стала новым владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП, Ростовская область), который до последнего времени был оформлен на жен Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Согласно данным российской аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго", основным активом которого является НЗНП и бенефициаром которого была указана жена Медведчука Оксана Марченко, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее изменение было внесено в российский реестр юрлиц 5 апреля.

До последнего времни "Юг Энерго" находилось под контролем двух кипрских офшоров: Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%), доли которых теперь и перешли "ПЕТОНу". Еще 7% "Юг Энерго" осталось у самого НЗНП.

Кроме НЗНП на балансе "Юг Энерго" находятся ООО "НЗНП Инжиниринг" (Москва), ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом НЗНП" и транспортная ООО "ЮГТРАНС-НЗНП" в Ростовской области.

Крупный российский инжиниринговый холдинг "ПЕТОН" был создан в 1990 году. С 2015 году компания начала получать от "Газпрома" крупные строительные подряды. В 2018 году выручка "ПЕТОНа" достигла рекордных 81,18 млрд рублей при чистой прибыли 1,14 млрд рублей. В 2019 году показатели резко ухудшились: выручка снизилась более чем в три раза, до 25,17 млрд рублей, чистая прибыль – до 130,23 млн рублей.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов". На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, АО "НЗНП" поставляло нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, где топливо использовалось для нужд боевиков и оккупационных формирований.

А через месяц после введения санкций в Украину руководство российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" сообщило о начале его модернизации, чтобы выпускать бензин стандарта Евро-5. Модернизацией завода должны были заниматься подразделения нового собственника – холдинга "ПЕТОН".

Как выяснили журналисты, семьи депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака за бесценок получили долю в "Новошахтинском заводе нефтепродуктов" в России 27 февраля 2014 года – в первые дни оккупации Крыма. Этот бизнес уже обеспечил семьям Медведчука и Козака минимум $100 млн дохода.

Семьи Медведчука и Козака также получили 60% в российской фирме "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гаврикивського нефтяного месторождения в России за $1 тыс. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 млн тонн нефти.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году – второй установки первичной переработки нефти.

+7
Вай, вай, а ми думали шо то він за свій кошт 1500 журношлюх утримував, а он воно як це Кремль промивав мізки народу україни!
показати весь коментар
06.04.2021 16:51 Відповісти
+2
списывают Витю Мертвятчука из политики.. и даже Пукин перестал брать трубку..
показати весь коментар
06.04.2021 16:57 Відповісти
+2
Естественно Рашке крах пора валить в цивилизацию. Вот так и живём под одной крышей и воры и лицемеры и клоуны и те кто служит клоуну, а вы думали нам легко.
показати весь коментар
07.04.2021 07:21 Відповісти
Вай, вай, а ми думали шо то він за свій кошт 1500 журношлюх утримував, а он воно як це Кремль промивав мізки народу україни!
показати весь коментар
06.04.2021 16:51 Відповісти
списывают Витю Мертвятчука из политики.. и даже Пукин перестал брать трубку..
показати весь коментар
06.04.2021 16:57 Відповісти
сумму,назвите сумму!
показати весь коментар
06.04.2021 17:25 Відповісти
Путлер уволил кума???
показати весь коментар
06.04.2021 19:23 Відповісти
Без трубы заводу труба.
показати весь коментар
06.04.2021 19:54 Відповісти
Турботливий благовірний чоловік "збив" трохи лавандосів дружині-Паломниці на хустинки.
показати весь коментар
06.04.2021 20:00 Відповісти
Кіт "Кокосік" цього не переживе...
показати весь коментар
06.04.2021 20:30 Відповісти
а податки кому сплатив?
показати весь коментар
06.04.2021 21:16 Відповісти
Естественно Рашке крах пора валить в цивилизацию. Вот так и живём под одной крышей и воры и лицемеры и клоуны и те кто служит клоуну, а вы думали нам легко.
показати весь коментар
07.04.2021 07:21 Відповісти
Коли ТРИБУНАЛ, а не байки базарні???
показати весь коментар
07.04.2021 07:58 Відповісти
самка даже лизала человеческий череп.
показати весь коментар
07.04.2021 11:36 Відповісти
********* семейка медведчуков . Какой позор , что эту ********* семейку не посадили на пожизненно.
показати весь коментар
07.04.2021 09:47 Відповісти
Ссут в глаза, теперь они будут владельцами оффшора через другой оффшор.
показати весь коментар
07.04.2021 11:35 Відповісти
Ну все - знімаймо санкції - шоу клоунів скінчилося
показати весь коментар
07.04.2021 15:06 Відповісти

