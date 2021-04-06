Экспорт газа из Украины в марте превысил импорт в 22 раза

Иностранные и украинские компании в марте 2021 года сократили объемы экспорта природного газа из украинских хранилищ по сравнению с февралем на 17% – до 165 млн кубометров. Однако этот объем в 22 раза превысил импорт газа за указанный период.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает отраслевое издание ExPro.

Больше всего газа а марте было экспортировано в Венгрию – 70,6 млн куб. м, Словакию – 54 млн куб. м, еще 10,2 млн куб. м было экспортировано в Польшу.

Кроме того, в марте впервые начался экспорт газа в Молдову. В общем, в течение месяца в эту страну было экспортировано 30 млн куб. м.

Газ экспортировал оператор ГТС Молдовы Moldovagaz, который хранил в украинских ПХГ 50 млн куб. м газа.

В целом за первый квартал 2021 года компании экспортировали из Украины 597 млн ​​куб. м природного газа, в то время как в аналогичный период прошлого года – всего 2 млн куб м. За последние полгода было экспортировано 950 млн куб. м газа.

Как отмечает издание, основным стимулом для экспорта газа в Европу была благоприятная рыночная конъюнктура. Вместе с тем, на начало апреля иностранные компании все еще хранят в украинских ПХГ почти 5 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС, в марте 2021 года Украина импортировала из стран Европы 7,65 млн кубометров природного газа, что является историческим минимумом. По сравнению с февралем Украина сократила импорт газа в 4 раза – с 28,9 млн до 7,65 млн куб м. При сравнении с мартом прошлого года объемы импорта упали в 171 раз.

Малые объемы импорта были связаны с высокими запасами газа в украинских ПХГ, а также неблагоприятными для импорта ценам на природный газ. Так, в течение всего марта газ в Украине торговался значительно дешевле, чем в Европе.