От проданного за рекордную сумму завода "Укрспирта" отказался уже второй покупатель

Победитель повторного аукциона по продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области компания "Спирит Этил" не оплатила лот в установленный срок и лишилась права собственности на объект.

Об этом свидетельствует акт о неподписании договора купли-продажи, опубликованный в системе ProZorro, передает Liga.net.

Согласно документу, конечная дата подписания договора купли-продажи истекла 3 апреля.

"По состоянию на 5 апреля победитель аукциона не прибыл на подписание договора купли-продажи. Писем о составлении договора компания не присылала", – сказано в документе.

По факту неподписания договора Фонд госимущества лишил компанию "Спирит Этил" права участвовать в аукционах по продаже госимущества. Компании также не вернут гарантийный залог.

Как сообщалось, ООО "Спирт Этил" стало победителем онлайн-аукциона по приватизации имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", который состоялся 4 марта. Компания предложила за лот 101,2 млн грн при стартовой стоимости 21,1 млн грн.

Этот аукцион по продаже завода был уже вторым. Фонд госимущества объявил повторный аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода, поскольку победитель предыдущего аукциона "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.