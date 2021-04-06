Зеленский подписал закон о выплате по 8 тысяч потерявшим доходы из-за карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающей одноразовые выплаты представителям малого бизнеса и наемным работникам, потерявших доход из-за ужесточения карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Законом также предусмотрена возможность дополнительных выплат из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія". Соответствующий порядок осуществления выплат премьер-министр Денис Шмыгаль обещал утвердить на заседании Кабмина 7 апреля.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 30 марта.

Согласно документу, помощь будет предоставляться только застрахованным лицам в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.