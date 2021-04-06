Минфин надеется согласовать условия нового транша от МВФ в ближайшие два месяца

Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал Марченко.

Как сообщалось, на минувшей неделе в МВФ заявили, что не могут назвать сроки выделения очередного транша для Украины, поскольку в переговорах остается ряд нерешенных вопросов, которые касаются борьбы с коррупцией, назависимости НАБУ и Нацбанка, судебной реформы, дефицита госбюджета, а также тарифов на электроэнергию и газ для населения.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в переговорах с МВФ осталось пять нерешенных вопросов: "Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб., согласование макропоказателей на 2022-2023 годы... и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ – о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией".

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, возобновившись после праздников с 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.