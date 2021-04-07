В Украине вновь зафиксировали рекордное количество погибших от коронавируса за сутки

По состоянию на утро 7 апреля в Украине за сутки за фиксировали 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 636 детей и 437 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также госпитализировали 5 587 человек, умер 481 пациент, выздоровело – 11 472. При этом совершили 140 224 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, выздоровело – 1 373 851, летальных случаев зафиксировали 35 498, также провели 8 456 635 тестов.

Также министр сообщил, что с начала кампании вакцинации привилось 320 265 украинцев, за прошедшие сутки – 15 585.

Днем ранее, 6 апреля, сообщали о 13 276 новых случаях заболевания COVID-19, 5 апреля – о 10 179.