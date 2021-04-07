Фонд госимущества объявил о первом аукционе в рамках приватизации комбинатов хлебопродуктов

Онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области состоится 7 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для животных, содержащихся на фермах, а также оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами, кормами для животных и тому подобное.

Объект приватизации состоит из нескольких зданий и сооружений общей площадью 79,8 тыс. кв. м, среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки.

Также имеется технологическое оборудование и необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

Стартовая цена – 187 637 810 грн.

Также подчеркивается, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов станет первым объектом в рамках приватизации государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).