БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
579 0

Фонд госимущества объявил о первом аукционе в рамках приватизации комбинатов хлебопродуктов

Фонд госимущества объявил о первом аукционе в рамках приватизации комбинатов хлебопродуктов

Онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области состоится 7 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для животных, содержащихся на фермах, а также оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами, кормами для животных и тому подобное.

Объект приватизации состоит из нескольких зданий и сооружений общей площадью 79,8 тыс. кв. м, среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки.

Также имеется технологическое оборудование и необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

Стартовая цена – 187 637 810 грн.

Также подчеркивается, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов станет первым объектом в рамках приватизации государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).

Автор: 

Джерело:  Фонд госимущества
приватизація (1383) ФДМУ (1393)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 