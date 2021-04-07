Власти Киева подписали меморандум о достройке жилых домов банка "Аркада" (обновлено)

Глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Мы разработали и предлагаем реальный алгоритм завершения строительства объектов "Аркады". Дорожная карта выложена в меморандуме, который подписали все присутствующие стороны. Документ разрабатывали все стороны. Это план реализации, который позволит людям наконец-то получить свое жилье", – сказал Кличко во время пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, согласно меморандуму достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Он добавил, что финансироваться достройка будет за счет дебиторских поступлений от Фонда финансирования строительства группы компании "Аркада" и средств, которые есть на счетах "Аркады", а также за счет продажи квартир и нежилых помещений комплексов. Участие в финансировании также возьмут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку и не успели еще выплатить полную стоимость жилья.

Помимо этого, в качестве финансирования будут также использоваться средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет государственного финансирования кредитов, в том числе под госгарантии.

Меморандум также подписали, глава СБУ Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Читайте также: Нардеп от партии Медведчука рассказал о переговорах о достройке домов банка "Аркада"

Как сообщалось, в переговорах о достройке жилых комплексов "Аркады" участвовал столичный застройщик, народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Дмитрий Исаенко. Он сообщал, что объекты может достроить компания "Stolitsa Group", однако при условии, что власти Киева возьмут на себя "определенные обязательства".

Ранее Хозяйственный суд Киева сменил управляющего Фонда финансирования строительства ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика": вместо банка "Аркада" им стало ООО "Финансовая компания "Гарант Капитал".

ФК "Гарант Капитал" имеет в структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. При этом среди совладельцев "Гарант Капитала" указаны менеджеры, связанные с бизнесом застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.