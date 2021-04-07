БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Импорт газа в Украину в первом квартале упал на 83%, – Оператор ГТС

В первом квартале 2021 года объемы транспортировки газа из Евросоюза в Украину составили 476 млн куб. м, что на 83% меньше чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Отмечается, что из Польши в Украину было транспортировано 200 тыс. куб. м, из Словакии - 65 млн куб. м, из Венгрии –410,4 млн куб. м. Виртуальным реверсом завезено 86% объемов газа.

Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы за январь-март составил 18,3 млн куб. м, что почти в четыре раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года (4,8 млн куб. м).

Реэкспорт природного газа составил 618,9 млн куб. м (почти в 240 раз больше показателя аналогичного периода 2020 года). В Польшу реэкспортировано 141,3 млн куб. м газа, в Словакию – 107 млн куб. м, в Венгрию – 340,6 млн куб. м, в Молдову – 30 млн куб. м.

По словам коммерческого директора "Оператора ГТС Украины" Евгения Тодорова, в украинских подземных хранилищах сохраняются рекордные объемы голубого топлива. Украинские поставщики используют собственные запасы из хранилищ и покупают газ из режима "таможенный склад" у европейских трейдеров.

"Поэтому за отчетный период экспорт газа из Украины превысил импорт. В частности, Молдова реэкспортировала более половины от собственных объемов газа в украинских ПХГ. Динамика первого квартала этого года свидетельствует, что украинская газовая инфраструктура уже прочно интегрирована в европейские энергетические рынки и является частью энергобезопасности стран Европы", – добавил он.

Маємо свого газу більше від внутрішнього споживання. Імпортується газ для обкрадання українців подвійною оплатою транспортування.
07.04.2021 12:05 Відповісти
Зачем Украине вообще импортировать газ? нужно свой газ добывать! И нужно вообще начинать масштабное переориентирование страны с газа на электричество. Создать программу по которой все новые дома будут строить с электро-отоплением, плиты будут электрические, ставить бойлеры для горячей воды. Нужно строить больше АЭС и мини-АЭС и строить хранилища промышленных масштабов для электроэнергии для ночных снижений потребления, чтобы переводить потоки в хранилища. Газ все ровно закончится в земле и уголь и т.д. Единственный ресурс, который останется - это электричество. И это придется делать все ровно рано или поздно!
07.04.2021 14:00 Відповісти
А электричество откуда брать?
А так то я тоже поставил бы себе мини-АЭС в курятнике...
07.04.2021 18:35 Відповісти

