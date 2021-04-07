БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зарегистрироваться на получение карантинных 8 тысяч можно будет со следующей недели, – Шмыгаль

Кабинет министров на заседании 7 апреля примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате усиления карантинных мер в "красных" зонах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Выплаты, как и в прошлый раз, будут совершаться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дія". Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе", – добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 30 марта.

Согласно документу, помощь будет предоставляться только застрахованным лицам в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.

