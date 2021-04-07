Нацкомиссия утвердила переход на годовые тарифы на газ для населения с 1 мая
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Правила поставки и Типовый договор поставки природного газа бытовым потребителям, предусматривающие годовые контракты на поставку газа для населения.
Соответствующее решение НКРЭКУ утвердила на заседании в среду, 7 апреля, передает пресс-служба регулятора.
"Решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года", – сказано в сообщении.
При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.
"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", – отметил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Регулятор также обращает внимание всех поставщиков природного газа, которые осуществляют поставки газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, на необходимость обнародовать цены на газ в рамках годового тарифа до 25 апреля.
Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.
Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль пояснял целесообразность введения годовых цен на газ для населения значительным подорожанием газа в зимний период, из-за чего правительство вводило регулирование цен на топливо в яеврале-марте 2021 года.
Сколько трындежа было при переходе на ежемесячные тарифы, при разделении платежек, перезаключении договоров и прочей херомантии!!! Теперь новый виток - вертают все взад. Бесконечные изменения всего и вся.
ЗАКОЛЕБАЛИ!!!
Не було ніякого переходу на "ежемесячные тарифы".
Було розділення платіжок за транспортування та сам газ. Потім новий ВО міністра пропонував вернути все в зад, знову об'єднати (що не правильно бо люди повинні знати скільки вони грошей віддають олігархам що колись приватизували облгази). Но річних тарифів щоб кожен місяць українці платили однакову суму раніше не було.
01.20 - 6,91
02.20 - 6,91
03.20 - 5,05
04.20 - 3,71
05.20 - 3,71
06.20 - 2,95
07.20 - 4,49
08.20 - 5,49
09.20 - 6,78
10.20 - 6,78
11.20 - 8,89
12.20 - 8,99
01-04. 21 - 6,99
плюс коефіцієнт ,
плюс окрема сума за "достаку" - у кожного своя
Мова йшла за те що раніше не існувало ніякого тарифу річний. Те що ви виклали це місячні ринкові ціни після того як запустили газовий ринок для населення.
Раніше одна ціна в 6,95 грн що була цілий рік це не була ринкова і не була річна ціна. Це те що встановила рада бо їй так захотілось.
Зараз після введення тарифу річний ви будете платити кожен місяць однакову суму за газ так як ви платите за доставку. Її розрахують по формулі скільки ви спожили за попередній рік поділити на 12 і помножити на ринкову ціну яку запропонує компанія яка постачає вам газ.
Були слуги розумними вони б усіх перевели в нафтогаз від олігархів ще рік назад. Зараз є надія що все зроблять правильно но це не факт.
Так ось українці за добутий в Україні газ отримують ренту, вона йде в бюджет. Собівартість укр газу зовсім не така як каже баба юля, вона тупо бреше бо популістка яка хоче до корита.
І само собою фірташ обкрадає українців но не так як ви думаєте. Його до речі вже майже видавили. Ось якби ви ще прошлого року перейшли геть від свого облгазу на покупку газу до "Нафтогаз" то фірташ би не вкрав у вас 20-30% від усієї суми яку ви платили за газ, тобто газ був би для вас дешевшим. Ще залишилось щоб держава націоналізувала облгази забравши їх в такий спосіб у фірташа, мертвечука та інших і передала на баланс громад. Тоді навіть за доставку ви будете платити не фірташу і висока ймовірність того що вона стане меншою, а деякі області взагалі можуть її відмінити утримуючи мережу облгазів за свій бюджет.
В нормальных странах при рождении ребёнка ему сразу на счёт ложат 10000 долларов и далее в зависимости от прибылей пополняют этот счёт. И всё у них сходится. А у нас сплошь и рядом то понос то золотуха.