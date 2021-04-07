БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацкомиссия утвердила переход на годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Правила поставки и Типовый договор поставки природного газа бытовым потребителям, предусматривающие годовые контракты на поставку газа для населения.

Соответствующее решение НКРЭКУ утвердила на заседании в среду, 7 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года", – сказано в сообщении.

При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", – отметил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Регулятор также обращает внимание всех поставщиков природного газа, которые осуществляют поставки газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, на необходимость обнародовать цены на газ в рамках годового тарифа до 25 апреля.

Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль пояснял целесообразность введения годовых цен на газ для населения значительным подорожанием газа в зимний период, из-за чего правительство вводило регулирование цен на топливо в яеврале-марте 2021 года.

Газ украинской добычи принадлежит Народу Украины и должен иметь экономически обоснованную цену. Тимошенко постоянно на ток шоу говорит, что такая цена составляет 2400 гривен за 1000куб. И хватит фирташам и прочим аферистам грабить народ.
Шапито, бл@#$!!!!
Сколько трындежа было при переходе на ежемесячные тарифы, при разделении платежек, перезаключении договоров и прочей херомантии!!! Теперь новый виток - вертают все взад. Бесконечные изменения всего и вся.

ЗАКОЛЕБАЛИ!!!
Ви щось путаєте.
Не було ніякого переходу на "ежемесячные тарифы".
Було розділення платіжок за транспортування та сам газ. Потім новий ВО міністра пропонував вернути все в зад, знову об'єднати (що не правильно бо люди повинні знати скільки вони грошей віддають олігархам що колись приватизували облгази). Но річних тарифів щоб кожен місяць українці платили однакову суму раніше не було.
Шапито, бл@#$!!!!
Сколько трындежа было при переходе на ежемесячные тарифы, при разделении платежек, перезаключении договоров и прочей херомантии!!! Теперь новый виток - вертают все взад. Бесконечные изменения всего и вся.

ЗАКОЛЕБАЛИ!!!
Ви щось путаєте.
Не було ніякого переходу на "ежемесячные тарифы".
Було розділення платіжок за транспортування та сам газ. Потім новий ВО міністра пропонував вернути все в зад, знову об'єднати (що не правильно бо люди повинні знати скільки вони грошей віддають олігархам що колись приватизували облгази). Но річних тарифів щоб кожен місяць українці платили однакову суму раніше не було.
та ні... таки було (принаймі в мене, Горгаз, Дніпро)
01.20 - 6,91
02.20 - 6,91
03.20 - 5,05
04.20 - 3,71
05.20 - 3,71
06.20 - 2,95
07.20 - 4,49
08.20 - 5,49
09.20 - 6,78
10.20 - 6,78
11.20 - 8,89
12.20 - 8,99
01-04. 21 - 6,99
плюс коефіцієнт ,
плюс окрема сума за "достаку" - у кожного своя
Ви не зрозуміли про що я.
Мова йшла за те що раніше не існувало ніякого тарифу річний. Те що ви виклали це місячні ринкові ціни після того як запустили газовий ринок для населення.
Раніше одна ціна в 6,95 грн що була цілий рік це не була ринкова і не була річна ціна. Це те що встановила рада бо їй так захотілось.
Зараз після введення тарифу річний ви будете платити кожен місяць однакову суму за газ так як ви платите за доставку. Її розрахують по формулі скільки ви спожили за попередній рік поділити на 12 і помножити на ринкову ціну яку запропонує компанія яка постачає вам газ.
Були слуги розумними вони б усіх перевели в нафтогаз від олігархів ще рік назад. Зараз є надія що все зроблять правильно но це не факт.
так.. не зрозумів ))) я про своє.. )))
Газ украинской добычи принадлежит Народу Украины и должен иметь экономически обоснованную цену. Тимошенко постоянно на ток шоу говорит, что такая цена составляет 2400 гривен за 1000куб. И хватит фирташам и прочим аферистам грабить народ.
Ось нехай вона вам його продасть. Ще раз її оберете і вона вам його взагалі по 1000$ закупить в рф, ще скоріше всі звр на покриття різниці між продажею вам та покупкою за кордоном згорять.
Так ось українці за добутий в Україні газ отримують ренту, вона йде в бюджет. Собівартість укр газу зовсім не така як каже баба юля, вона тупо бреше бо популістка яка хоче до корита.

І само собою фірташ обкрадає українців но не так як ви думаєте. Його до речі вже майже видавили. Ось якби ви ще прошлого року перейшли геть від свого облгазу на покупку газу до "Нафтогаз" то фірташ би не вкрав у вас 20-30% від усієї суми яку ви платили за газ, тобто газ був би для вас дешевшим. Ще залишилось щоб держава націоналізувала облгази забравши їх в такий спосіб у фірташа, мертвечука та інших і передала на баланс громад. Тоді навіть за доставку ви будете платити не фірташу і висока ймовірність того що вона стане меншою, а деякі області взагалі можуть її відмінити утримуючи мережу облгазів за свій бюджет.
Вы можете купить лицензию на добычу, добыть газ и устанавливать на него экономически обоснованную цену.
Умничать у нас все умеют. А я помню те времена когда началась эта газовая эпопея в Шебелинке и стоимость газа была такой что не выгодно было содержать счётчики и механиков. Тогда решили ставить полубублик вместо счётчика. Мало того, ходил участковый слесарь и осматривал печку и краны. Я всегда просил пасту для набивки кранов и давали все и без пи-дежа. А сейчас деньги лупят за трубы доставку и за всё что даже не делали никогда, и не хватает.
В нормальных странах при рождении ребёнка ему сразу на счёт ложат 10000 долларов и далее в зависимости от прибылей пополняют этот счёт. И всё у них сходится. А у нас сплошь и рядом то понос то золотуха.
дети, кони, трубы все смешалось...
А можно без лишних умных фразеологических оборотов пояснить в чем на#****?
Ну, що повертаємося до того що було раніше?
