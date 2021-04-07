Нацкомиссия утвердила переход на годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Правила поставки и Типовый договор поставки природного газа бытовым потребителям, предусматривающие годовые контракты на поставку газа для населения.

Соответствующее решение НКРЭКУ утвердила на заседании в среду, 7 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года", – сказано в сообщении.

При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", – отметил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Регулятор также обращает внимание всех поставщиков природного газа, которые осуществляют поставки газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, на необходимость обнародовать цены на газ в рамках годового тарифа до 25 апреля.

Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль пояснял целесообразность введения годовых цен на газ для населения значительным подорожанием газа в зимний период, из-за чего правительство вводило регулирование цен на топливо в яеврале-марте 2021 года.