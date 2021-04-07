Потребление электроэнергии выросло с начала года на 7%, производство – на 4%, – Минэнерго

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,5% (на 2,59 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 42,32 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

По расчетам, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) – до 33,68 млрд кВт-ч.

При этом промышленность без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-ч, население – на 10,3%, до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители –на 3,2%, до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители – на 11%, до 2,36 млрд кВт-ч.

В марте 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 10,3% (на 1,31 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 14 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 10% (на 1,02 млрд кВт-ч), до 11,17 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41,95 млрд кВт-ч.

При этом атомные электростанции (АЭС) за три месяца снизили выработку электроэнергии на 3,4% – до 21,8 млрд кВт-ч, тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 11,2% – до 14,9 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 42,3% – до 2,49 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,1% – до 441,3 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) с начала года возросло на 5,8% – до 2,31 млрд кВт-ч.

В марте 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 10,4% (на 1,35 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 14,37 млрд кВт-ч.

Напомним, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году по фактическим данным сократилось на 3,3% (на 5,11 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,85 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,39 млрд кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.