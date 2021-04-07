Кабмин утвердил отмену виз с еще одной островной страной в Карибском море

Кабинет министров на заседании в среду, 7 апреля, принял постановление "Об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Документом предлагается ввести безвизовый режим взаимных поездок граждан Украины и Сент-Винсент и Гренадин при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

"Таким образом, постановление создает правовые основания для вступления в силу Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований, совершенном 25 ноября 2020 года в городе Лондоне", – уточнил представитель Кабмина.

Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море с населением около 120 тыс. человек. Территория страны включает относительно большой остров Сент-Винсент и около 32 мелких островов.

Как сообщалось, с 1 марта начал действовать безвизовый режим поездок для граждан Украины в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.