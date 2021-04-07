Вакцина от коронавируса может появиться на коммерческом рынке не раньше осени, – Радуцкий

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке Украины позже, чем ожидается.

Об этом заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

"Министр (министр здравоохранения Максим Степанов) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители (вакцины) официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частном медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - сказал Радуцкий.

По словам Радуцкого, "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".

При этом он подчеркнул: "То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения".