Госгеонедра обнародуют данные о всех лицензиях на добычу через два месяца, – Данилов

Государственная служба геологии и недр за два месяца должна обнародовать информацию обо всех лицензиях на разработку недр, выданных государством предпринимателям.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LB.ua.

"Смотрите, для нас не имеет значения фамилия, имя, отчество. Важная процедура и публичность процесса. На заседании Совета нацбезопасности и обороны мы приняли решение, что за два месяца господин Опимах (председатель Государственной службы геологии и недр) должен изложить в публичное пространство все лицензии, которые сегодня есть в государстве. Это первый вопрос. Второй вопрос - у нас есть понимание, осуществляется разработка месторождений или не разрабатываются, и какую выгоду из этого получает государство, а соответственно, мы с вами. По каждой лицензии", - рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что все предприниматели должны идти на открытые аукционы, чтобы граждане понимали, какую выгоду они получают от выдачи государством лицензий на пользование недрами.

"Покажите, кто владеет сегодня недрами и почему так случилось, что мы как граждане от этих недр не получаем ровно ничего? Публичность процессов - это вопрос номер один и обязательный шаг для преодоления коррупции", - отметил Данилов.