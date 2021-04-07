Власти Киева заказали праздничный концерт ко Дню города стоимостью 2 миллиона

Управление культуры Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации 5 апреля по результатам тендера заказало ФЛП Кононенко Антон Сергеевич музыкальный фестиваль ко Дню города за 2,13 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Фестиваль электронной музыки "Radioday free open air" ко Дню города ориентировочно пройдет на Контрактовой площади 29 мая. Речь идет о проекте-победителе Общественного бюджета.

Согласно договору, сцена и звук обойдутся бюджету города в 849 тыс. грн. На концертную программу пойдет 620 тыс. грн.

При этом названия участников фестиваля не указаны, но группа-хедлайнер и иностранный артист должны иметь больше 200 000 сторонников на своих страницах в соцсетях. Еще три группы должны иметь больше 50 000 сторонников, а пять артистов – более 20 000 поклонников.

Ведущий фестиваля также должен иметь больше 20 000 сторонников в соцсетях.

На организацию и подготовку территории отведено 290 тыс. грн, на информационную кампанию – 151 тыс. грн, на оформление сцены и входных групп – 110 тыс. грн, на подготовительную часть фестивальной программы (проектирование, аудиовизуальное шоу, сувениры) – 110 тыс. грн.

Напомним, прошлогодний фестиваль "Radioday 2020" перенесли из-за пандемии коронавируса. Согласно данным в системе Prozorro, тендер на его организацию за 2,5 млн также выиграл ФЛП Кононенко Антон Сергеевич, однако в конце года стороны расторгли договор, поскольку мероприятие так и не состоялось.

Стоимость нынешнего договора лишь на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,13 млн грн.

Победитель Антон Кононенко зарегистрирован ФОПом в 2019 году в военной части на Черкасщине. Он указал в государственном реестре адрес почты [email protected] и номер телефона 0442336885, которые также использует столичное агентство недвижимости "Ред".

Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "Торнадо Фильм" Сергея Котенко и Александра и Юлии Чернявских, которым руководит Екатерина Чернявская.

Юлия Чернявская владеет ООО "Фреш Продакшн Ю Эй" с кипрской "МВ Речи Ворлд Лимитед", которая принадлежит ей же, Сергею Котенко и Олегу Щербине. Александр Чернявский владеет ООО "Крейзи Фест" сам и ООО "Крейзи Фест Групп" с рядом физлиц. Никто не снижал цену в ходе аукциона.